Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко встретился с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес со всех регионов Украины. Ключевой темой стало обсуждение механизмов поддержки бизнеса в условиях карантина и после его окончания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы слышим бизнес. Мы понимаем ситуацию. В ежедневном режиме мы ведем диалог с предпринимателями в рамках Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречаемся с профильными ассоциациями. Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей. Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию. Мы всячески поддерживаем продление моратория на проверки бизнеса и готовы в дальнейшем к конструктивному диалогу», - отметил Петрашко.

Так, с 11 мая будет восстановлена ​​работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов.

С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылись больше половины рынков (469 рынков из 872).

Правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице. Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам. На сегодняшний день уже получено 3763 заявки от предпринимателей. Кроме того, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.

Программа «5-7-9» дает возможность рефинансировать имеющиеся кредиты под 0% в течение года. Программа «Новые деньги» позволит получать кредиты для микро- и малых предпринимателей под 3% на 2 года.

Минэкономики продолжает принимать и вырабатывать предложения от бизнеса для обеспечения поддержки и восстановления деятельности малого и среднего предпринимательства.