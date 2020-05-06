также в разделеЭкономика
Кабмин снизил размер отчислений прибыли госпредприятий 13
На борьбу с COVID-19 Украина уже потратила более 1,8 миллиарда 15
Прибыль Нафтогаза потратят на строительство дорог и больниц 15
Коболев сказал, какую зарплату получил за апрель 35
ВБ выделил Украине на соцподдержку $150 миллионов 12
Минэнерго: Излишки атомной электроэнергии можно направить на майнинг криптовалют 50
Импорт газа из ЕС вырос почти на 60% 23
В январе-апреле госбюджет выполнен с дефицитом 23,5 миллиарда 21
В ЕС поддержали выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи 21
Доля «зеленой» электроэнергии в Украине выросла до 8% 20
После 4 лет перерыва Украина возобновила импорт бензина из РФ 40
НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию 128
ФРГ официально поддержала завершение строительства «Северного потока-2» 52
Начато строительство газопровода, который усилит энергобезопасность Польши и Украины 103
Объем полетов в небе Украины в апреле снизился более чем на 90% 20
В Украине растет количество ФОПов и вакансий 56
НБУ ухудшил прогноз объема переводов заробитчан 22
В Украине планируют остановить строительство новых солнечных и ветровых электростанций 69

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко встретился с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес со всех регионов Украины. Ключевой темой стало обсуждение механизмов поддержки бизнеса в условиях карантина и после его окончания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы слышим бизнес. Мы понимаем ситуацию. В ежедневном режиме мы ведем диалог с предпринимателями в рамках Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречаемся с профильными ассоциациями. Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей. Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию. Мы всячески поддерживаем продление моратория на проверки бизнеса и готовы в дальнейшем к конструктивному диалогу», - отметил Петрашко.

Так, с 11 мая будет восстановлена ​​работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов.

С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылись больше половины рынков (469 рынков из 872).

Правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице. Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам. На сегодняшний день уже получено 3763 заявки от предпринимателей. Кроме того, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.

Программа «5-7-9» дает возможность рефинансировать имеющиеся кредиты под 0% в течение года. Программа «Новые деньги» позволит получать кредиты для микро- и малых предпринимателей под 3% на 2 года.

Минэкономики продолжает принимать и вырабатывать предложения от бизнеса для обеспечения поддержки и восстановления деятельности малого и среднего предпринимательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
18
Теги