В столице объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные дожди, сообщает Киевавтодор.

«Гидрометеоцентр предупреждает о сильных дождях 6 и 7 мая. Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме осадков», - говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что ежедневно прочищают стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро «Левобережная».

Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений «Киевавтодор» просить обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19.