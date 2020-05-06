Министерство энергетики и окружающей среды считает, что имея профицит атомной генерации, можно использовать избыточную электроэнергию для майнинга криптовалют.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели. В столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания. За прошедшие сутки, 5 мая, в Киево-Печерской лавре подтверждено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.

В аэропорт «Антонов» в Гостомеле Киевской области крупнейший в мире самолет »Мрия» доставил гуманитарный груз из КНР, закупленный Нафтогазом.

В центре Киева активисты блокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности в связи с введенными карантинными мерами для противодействия распространению коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом. «В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА как минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей», - заявил он. Ранее в Минздраве объяснили, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета исследует нарушения торговыми сетями «Эпицентр» и «Новая линия» конкурентного законодательства во время карантинных мероприятий.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором рассказывают о своей вере и дружбе с россиянами.