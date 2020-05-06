За прошедшие сутки, 5 мая, в Киево-Печерской лавре подтверждено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он также сообщил, что в больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии.

«Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов – в тяжелом состоянии. Три - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей», - сообщил Кличко.

Он отметил, что многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью. «Некоторые вообще не верят в угрозу и называют коронавирус мифом и мировым заговором. Это же полная чушь! Сегодня, когда вы видите, что происходит в других странах, сколько людей умирает, какие колоссальные убытки несет мировая экономика! Как можно быть такими легкомысленными? И вы же ставите в опасность не только себя, но и людей вокруг», - подчеркнул мэр столицы.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 5 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 68 человек и достигло 1651 человека.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин.

Также власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

Покровский Голосеевский мужской монастырь также закрыт на карантин.