В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти, сообщил в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», – сообщил Кулеба.

По мнению Дмитрия Кулебы Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

«Тактические задачи. Первая – как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача – это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», – отметил Кулеба.

Как заверил министр, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.