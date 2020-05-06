Главнейший подвиг святого великомученика Георгия - это прежде всего, подвиг его веры.

Фото:Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Будучи высокопоставленным в то время человеком, Георгий не побоялся признаться в том, что он - христианин. Святой презрел блага этого мира, ставя превыше всего единственное вечное благо – жизнь в Боге, и потому твердо ступил на путь мученика. Святой страдалец за Христа хорошо помнил слова, сказанные Его Божественным Учителем: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17:31). Именно поэтому, вспоминая память святых мучеников, мы прославляем главным образом их решительность и готовность даже к самопожертвованию ради любви к Богу», - отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что верующие начали праздновать памяти великомученика Георгия со времен раннего христианства.

«В Римской империи (сначала в Сирии, а впоследствии и на всем Востоке) храмы, посвященные этому подвижнику веры, стали появляться еще в IV веке, и это при том, что сам Георгий пострадал в 303 или 304 году. Об этом же говорит и тот факт, что жития великомученика, а также первые его изображения также датируются довольно ранним временем – V веком», - сообщил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, что память святого почитается во многих странах и даже мусульманами.

«Преимущественно святой Георгий Победоносец, будучи при жизни военачальником, считается покровителем воинов. Кроме того, в Греции, а впоследствии – и в Сербии, Болгарии и на Руси святой стал почитаться как покровитель земледельцев и скотоводов, что связано, прежде всего, с самим именем святого - Георгий (от греческого «земледелец»). В Грузинской Церкви (европейское название Грузии Georgia, между прочим, происходит от имени святого Георгия Победоносца, чья память особо почитается в тех краях) традиционно святой Георгий считается покровителем охотников. Кроме того, весьма интересен и тот факт, что Георгий, будучи христианским святым, особо почитается мусульманами Африки и Ближнего Востока», - подчеркнул владыка.

В тоже время он напомнил, что «святой Георгий - это только угодник Божий, и мы должны обращаться к нему с молитвой не как к источнику просимых нами благ, а лишь как к одному из многочисленного сонма ходатаев за нас пред единым Подателем всех благ - Богом».

«Святой великомученик Георгий Победоносец – это подлинный пример мужества для многих поколений. Но мы должны помнить об источнике подобного мужества. Святой был храбр и мужествен не сам по себе, но в силу своей веры во Христа. Ведь только вера в Бога и ничто иное дает человеку силы идти против течения, дает возможность не увязнуть в тине мирской жизни, хоть при этом последнее даже и может быть оправдано человеком как желание «быть как все», - отметил архиерей.

Он рассказал, что значит святость.

«Святость - это как раз и есть признак «особенности», «отделенности», потому что и само слово «святой» изначально переводится с древнееврейского как «отделенный». Святой - это тот, кто не плывет по течению, но старается противостоять страстям и увлечениям мира сего. А потому, чтобы стать храбрым, нужно иметь стремление к святости, ведь только последнее может настроить душу человека таким образом, что в его сердце будет жить только один страх - страх оказаться недостойным любви Божией», - заключил митрополит Антоний.