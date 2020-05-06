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По состоянию на 9:00 6 мая в Украине коронавирусная болезнь подтверждена у 905 детей и 2551 медиков, сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 144 283 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 9304 пациентов, из них 744 ребенка и 2112 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели.
ForUm

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