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Европейский Союз выделит дополнительные три миллиона евро на здравоохранение в приграничных общинах Украины, Польши и Беларуси. Поддержку оказывают в рамках трансграничного сотрудничества между странами 2014-2020 годов, сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Там говорят, что эти деньги помогут обеспечить необходимым медицинский персонал, приобрести новое оборудование, позволят провести больше тестов на коронавирус и создадут возможность трансграничного сотрудничества на удаленной основе в условиях пандемии COVID-19.

Отмечается, что ранее ЕС уже выделил почти 24 млн евро в рамках 12 проектов здравоохранения в поддержку больниц, служб скорой помощи и других подразделений, расположенных в пограничном регионе.

Напомним, послы стран-членов Европейского Союза сегодня, 5 мая, на своем заседании одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
ForUm

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