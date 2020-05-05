также в разделеОбщество
Таран: ВСУ сдерживают попадание коронавируса в район ООС
Минздрав обнародовал правила после ослабления карантина 15
В Украину вслед за дождями придет похолодание 11
В Украине растет число бессимптомных больных коронавирусом 26
В Украине с начала года – уже 236 случаев болезни Лайма 45
МОН объясняет: скандальный курс «Основы семьи» - необязателен 31
С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных 19
По факту повреждения языческого городища на Львовщине завели дело 15
Более половины украинцев считают СССР и Германию виновными во Второй мировой войне 30
Дело Шеремета: Суд отклонил очередную апелляцию Антоненко 12
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов 51
Степанов: Минздрав не сворачивает медреформу, а будет исправлять ошибки 31
В ВСУ за сутки не выявлено новых случаев COVID-19 12
Языческое городище на Львовщине «украсили» часовней с Богородицей 20
Боевики обстреляли Павлополь из ракеты, состоящей на вооружении в РФ 23
Премьер: Метро заработает на третьем этапе ослабления карантина 26
Шмыгаль: Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая 1578
В деле квартирных схем для Нацгвардии – новые подозреваемые 47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.

Дальнейшее распределение партии в 30 тыс. таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

«Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам», - подчеркнул Кулеба.

Посол Сатпатхи назвал Индию и Украину «двумя большими демократиями». По его словам, обе страны своевременно и эффективно отреагировали на начало эпидемии. Он отметил, что это решение правительства Индии демонстрирует высокий уровень индийско-украинского партнерства.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли, которая демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Благодаря усилиям украинской дипломатии, правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги