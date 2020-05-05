Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.

Дальнейшее распределение партии в 30 тыс. таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

«Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам», - подчеркнул Кулеба.

Посол Сатпатхи назвал Индию и Украину «двумя большими демократиями». По его словам, обе страны своевременно и эффективно отреагировали на начало эпидемии. Он отметил, что это решение правительства Индии демонстрирует высокий уровень индийско-украинского партнерства.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли, которая демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Благодаря усилиям украинской дипломатии, правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.