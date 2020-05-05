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Министерство здравоохранения Украины фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. Об этом заявил на совещании под председательством президента министр здравоохранения Максим Степанов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.

По информации Степанов, вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.
ForUm

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