также в разделеОбщество
С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных 17
По факту повреждения языческого городища на Львовщине завели дело 13
Более половины украинцев считают СССР и Германию виновными во Второй мировой войне 21
Дело Шеремета: Суд отклонил очередную апелляцию Антоненко 11
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов 28
Степанов: Минздрав не сворачивает медреформу, а будет исправлять ошибки 21
В ВСУ за сутки не выявлено новых случаев COVID-19 12
Языческое городище на Львовщине «украсили» часовней с Богородицей 19
Боевики обстреляли Павлополь из ракеты, состоящей на вооружении в РФ 14
Премьер: Метро заработает на третьем этапе ослабления карантина 22
Шмыгаль: Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая 1089
В деле квартирных схем для Нацгвардии – новые подозреваемые 44
Глава Закарпатья пожаловался полиции на мэрию Мукачево 28
В ОП рассказали, куда дели 370 млн из фонда по борьбе с COVID-19 39
НАБУ открыло дело против Венедиктовой 146
Уровень воды Десны упал до исторического минимума 107
Учебный год в школах завершится дистанционно 23
Главный киевский полицейский после месяца лечения победил COVID-19 27

Курс «Основы семьи» для учащихся 10-11 классов является курсом по выбору, не является обязательным и не имеет грифа Министерства образования и науки, сообщила пресс-служба ведомства.

Преподавание такого курса в учебных заведениях возможно только с согласия учащихся или их родителей. Кроме того, Закон «О среднем образовании» запрещает привлекать средства родителей на приобретение учебных материалов курсов, которые являются составной образовательной программы школы.

Согласно законодательству, решение об одобрении образовательного комплекса «Основы семьи» приняла научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи в 2018 году. Такое одобрение приостановили в 2019 году.

9 апреля 2020 комиссия приняла решение возобновить использование в учебных заведениях курса «Основы семьи» при переиздании соответствующих пособий. Таким образом, пособия, одобренные в 2018 году, нельзя использовать в образовательном процессе. В переизданных пособиях должны быть учтены замечания экспертов. Ознакомиться с материалами работы комиссии можно по ссылке.

Внештатный советник тогдашнего министра образования Анны Новосад в комментарии «theБабель» объяснила, что родители были обеспокоены «серьезной христианской православной частью» в пособии.

Автор курса Адриан Буковинский, среди прочего, критиковал половые отношения до брака и заявлял, что предназначение женщины – «давать жизнь». Впрочем, Буковинский настаивал, что его курс отвечает всем требованиям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8