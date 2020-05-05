Курс «Основы семьи» для учащихся 10-11 классов является курсом по выбору, не является обязательным и не имеет грифа Министерства образования и науки, сообщила пресс-служба ведомства.

Преподавание такого курса в учебных заведениях возможно только с согласия учащихся или их родителей. Кроме того, Закон «О среднем образовании» запрещает привлекать средства родителей на приобретение учебных материалов курсов, которые являются составной образовательной программы школы.

Согласно законодательству, решение об одобрении образовательного комплекса «Основы семьи» приняла научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи в 2018 году. Такое одобрение приостановили в 2019 году.

9 апреля 2020 комиссия приняла решение возобновить использование в учебных заведениях курса «Основы семьи» при переиздании соответствующих пособий. Таким образом, пособия, одобренные в 2018 году, нельзя использовать в образовательном процессе. В переизданных пособиях должны быть учтены замечания экспертов. Ознакомиться с материалами работы комиссии можно по ссылке.

Внештатный советник тогдашнего министра образования Анны Новосад в комментарии «theБабель» объяснила, что родители были обеспокоены «серьезной христианской православной частью» в пособии.

Автор курса Адриан Буковинский, среди прочего, критиковал половые отношения до брака и заявлял, что предназначение женщины – «давать жизнь». Впрочем, Буковинский настаивал, что его курс отвечает всем требованиям.