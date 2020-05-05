Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 48 человек – до 1583. Один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице за прошедшие сутки – еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодняшний день в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет. И 22 мужчины от 25 до 81 года и трое мальчиков - 4, 12 и 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – лечатся дома под контролем врачей.

«Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек», - сообщил Кличко.

Мэр добавил, что из всех отобранных у киевлян образцов ПЦР тестов положительный результат дают примерно 12 процентов.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.