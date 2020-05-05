Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что систему государственных закупок «Прозорро» необходимо изменить для предоставления приоритета украинским предприятиям.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова», передает Экономическая правда.

«Вопрос реформы «Прозорро». У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через «Прозорро», в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано», - заявил он.

Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.

«Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс... и построить эти цепочки уже в Украине», - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

«Потом – адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене через более тщательное внимание к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире», - отметил он.

Напомним, 19 апреля вступила в силу новая редакция закона «О публичных закупках», которая, в частности предусматривает большое обновление ProZorro.