также в разделеСтолица
В Киеве с сегодняшнего дня могут разрешить продажу «быстрой» еды 11
Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 30
Кличко показал, как Киев дезинфицируют с воздуха 32
Киев ослабляет карантин: разрешат кофейням продавать кофе на вынос 89
«Эффект Велюра»: Аваков заявил о закрытии ряда ресторанов 41
В Киеве уже зафиксировали 1535 случаев COVID- 9 20
В Киеве закрыли проезд по Борщаговскому путепроводу 27
В Киеве – уже 1453 подтвержденных случая COVID-19 38
Кличко прокомментировал предложение Гереги покупать маски у «Эпицентра» 51
Киевляне задолжали за коммуналку уже 6 миллиардов 16
В Киевсовете заявили о нехватке тестов на коронавирус в столице 14
Число больных COVID-19 в Киеве увеличилось на 60 человек 28
За нарушение карантина оштрафовали два столичных ресторана 23
Нападение на Кутепова: ГБР завело дело против полицейских 142
В отношении патрульного, напавшего на Кутепова, начали служебное расследование 26
От коронавируса вылечились 69 киевлян 20
Киевлянину, протестовавшему против карантина без маски, впаяли штраф 24
Спортсмену, напавшему на журналистов в Гидропарке, грозит до 5 лет 31

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что систему государственных закупок «Прозорро» необходимо изменить для предоставления приоритета украинским предприятиям.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова», передает Экономическая правда.

«Вопрос реформы «Прозорро». У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через «Прозорро», в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано», - заявил он.

Министр отметил, что многие страны переносят производство из Китая.

«Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс... и построить эти цепочки уже в Украине», - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что правительство намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

«Потом – адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене через более тщательное внимание к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире», - отметил он.

Напомним, 19 апреля вступила в силу новая редакция закона «О публичных закупках», которая, в частности предусматривает большое обновление ProZorro.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
17
Теги