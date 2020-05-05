Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, совершивших нападение на ряд университетов Соединенного Королевства, которые ведут работу над выработкой вакцины и оборудования в борьбе против коронавируса.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на британские СМИ.

Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) высказал предостережение, что университеты Соединенного Королевства вместе с исследовательскими центрами становятся целью целой волны нападений со стороны хакеров из «враждебных государств», среди которых в первую очередь упоминается Россия. Цель нападений - завладение информацией, касающейся исследований на пути выработки вакцины против коронавируса.

Британский журнал The Guardian ссылается на заявление NCSC, в котором говорится о том, что поддерживаемые государством хакеры концентрируют внимание на исследовательской деятельности в направлении выработки вакцины против коронавируса. Считается, что кибернетические преступники, действующие под патронатом правительств России, Китая и Ирана, пытаются любой ценой получить чрезвычайно ценную информацию, касающуюся противодействия Covid-19, все активнее направляя свою враждебную деятельность против британских университетов, а также центров исследования и разработки новых препаратов.

Другое британское периодическое издание Daily Mail сообщило, что представители NCSC определили подобные кибернападения как вызывающие осуждение. Впрочем, британские специалисты по кибернетической безопасности отмечают, что до сих пор ни одна из попыток напасть на британские учреждения, ведущие работу над выработкой средств защиты от распространения коронавируса, не была успешной.

Популярный в Великобритании журнал Express со ссылкой на источники в кругах британских служб безопасности, в частности, в отделе по борьбе с киберпреступностью, приводит слова неназванного специалиста, который считает, что в случае кибератак на британские университеты и исследовательские лаборатории речь идет о попытках похищения интеллектуальной собственности. В этих обстоятельствах уже стирается грань между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями.