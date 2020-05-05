В Киеве утвердили требования к реализации «быстрой» еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. Опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба КГГА.

При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже сегодня – с 5 мая.

В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. Есть такие, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа должна осуществляться «на вынос», потребление пищи и напитков на продажу не допускается.

Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи.

На входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей.

Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Подробнее о требованиях к персоналу и посетителей можно прочитать в документе.

Напомним, Киевский городской председатель Виталий Кличко пообещал, что в столице позволят кофейням продавать кофе на вынос.