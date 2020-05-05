Народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирус, заявил о выздоровлении.

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом», - написал он в Facebook.

О том, что Новинский заразился коронавирусом, стало известно 15 апреля. Перед этим он встречался с митрополитом УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

