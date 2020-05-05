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Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины во время получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, по предварительной информации, чиновник АМКУ потребовал от руководителя предприятия 3000 долларов за минимизацию штрафных санкций по выявленным нарушениям ведения хозяйственной деятельности.

Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1100 долларов США.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатской области, оперативное сопровождение - Закарпатское управление Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

 

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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