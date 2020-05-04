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В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который обвиняется в превышении служебных полномочий и пособничестве в тайном похищении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 365, ч. 5 с т. 27 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что полицейский по предварительному сговору с гражданским лицом похитили магистральный трубопровод оросительной системы, которая является собственностью одной из государственных организаций водного хозяйства Запорожской области. Для этого он обеспечил сопровождение служебными патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом по территории Запорожской области. Кроме этого, правоохранитель должен был решить вопрос ухода от уголовной ответственности в случае их разоблачения.

Вследствие преступных действий полицейского водному хозяйству нанесен ущерб на сумму 2,8 млн грн. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном движимы осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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