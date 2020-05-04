Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала почти 150 млн гривен. Соответствующую информацию она указала в декларации.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что «Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP.

«Видом дохода указано как «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования», - написал он.

При этом Лещенко указал, что ему не удалось найти информацию о том, кто компенсировал деньги Тимошенко.

«О какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках найти информацию не удалось. В поисковике google на момент этой публикации не находит сообщений в связке слов «Reid, Collins, Tsai LLP» и «Украина» или фамилии «Тимошенко», - отметил Лещенко.



По его словам, доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко. Так, 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал «иностранный доход».



Напомним, в 2019 году Юлия Тимошенко задекларировала 184 тысячи гривен заработной платы. У нардепа нет автомобиля и собственной недвижимости.

Согласно декларации за 2018 год, лидер «Батькивщины» арендовала у двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также у Шараповой в Козине она арендует два земельных участка общей площадью 3362 м кв.