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Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии – дроны. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе «Энергия» и в «Киевпастрансе».

«Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для внесения пестицидов на поля. Мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.

Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

«Каждый день 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, перевозящего сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. - В частности техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавто», - сказал Кличко.

Он также напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов. Для этого задействованы дворники и уборщики, которые работают в усиленном режиме.
ForUm

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