В мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), сообщает УНИАН.

В частности, на данный момент выявлено 3 506 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 247 470 человек. Вылечились 1 125 236 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (28 884 умерших), Великобритании (28 446) и Испании (25 264).