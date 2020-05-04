также в разделеМир
Помпео: Есть доказательства происхождения COVID-19 из лаборатории Уханя 13
В НАТО готовятся ко второй волне коронавируса 23
Глава МВД Молдовы заболел на коронавирус 17
Лукашенко заявил, что парад к 9 мая не отменят 14
В Испании зафиксировали наименьшее количество смертей за месяц 23
Коронавирус в российской армии: около 3 тысяч заболели 19
Китай пять дней подряд не фиксирует смертей от коронавируса 17
Пандемия коронавируса: число зараженных в мире приближается к 3,5 млн 19
Из КНДР обстреляли южнокорейский погранпункт 24
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 42
В России антирекорды по заболеваемости COVID-19 80
Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста спикера сената 206
Возвращение Ким Чен Ына: опубликовано видео 27
Испанцы вышли на улицы после семи недель карантина 35
ЕС не будет снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса 33
Американские военные разработали тест на выявление COVID-19 18
ВОЗ: Беларусь опережает соседние страны по темпам распространения COVID-19 117
Появились свежие фото публичного выхода Ким Чен Ына 64

В мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), сообщает УНИАН.

В частности, на данный момент выявлено 3 506 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 247 470 человек. Вылечились 1 125 236 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (28 884 умерших), Великобритании (28 446) и Испании (25 264).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
5
Теги