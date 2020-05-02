В Киеве со 2 мая закрывают проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону Кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
«На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыто», — сказано в сообщении.
Во время ремонта заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, устроят многослойную гидроизоляцию, установят деформационные швы типа Maurer.
Объехать мост можно несколькими маршрутами:
Через просп. Победы — ул. Святошинская — ул. Жмеринская — ул. Г. Космоса.
Также по ул. Голего — ул. Нежинская — ул. Отрадный — ул. 9 Мая — ул. Королева или же через кольцевую дорогу.
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