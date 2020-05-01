Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель в четверг провел виртуальную встречу с членами Комитета по иностранным делам, во время которой разъяснил политику ЕС в сфере борьбы с дезинформацией, направленной против европейцев и против единства и солидарности европейских стран.

Текст выступления высокого представителя в полном объеме опубликован на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает Укринформ.

Поводом для откровенного обсуждения стали обвинения в адрес Европейской службы внешних действий в европейской прессе. Дипломатическую службу упрекали в том, что ее специалисты внесли коррективы в доклад относительно проявлений дезинформации в контексте пандемии коронавируса, якобы, поддавшись политическому давлению со стороны Китая.

«Позвольте начать с того, что наши отношения с Китаем продолжают основываться на принципах, изложенных в Стратегическом обзоре ЕС-Китай с марта 2019 года, где говорится о том, что мы рассматриваем Китай как ключевого партнера, но также как конкурента и системного соперника. В том, что касается дезинформации, я хочу подтвердить, что Европейская служба внешних действий (ЕСВД) признает актуальность зарубежной дезинформации и манипуляций. Они часто целятся в наши ценности, наши интересы и представляют собой критический вызов для нашего открытого и демократического общества», - сказал Боррель.

Он отметил, что в соответствии с мандатом, который был предоставлен Европейским советом, ЕСВД создала соответствующие коммуникационные подразделения, которые изначально были ориентированы на борьбу с кампаниями дезинформации со стороны государственных и негосударственных акторов Российской Федерации, но позже распространили свою деятельность на Южное соседство и на регион западных Балкан. Пандемия коронавируса предоставила этой работе дополнительное глобальное измерение.

«Умышленные и скоординированные кампании по дезинформации должны восприниматься как гибридная угроза для европейской и глобальной безопасности. Мы осуществляем значительные усилия, чтобы повысить осведомленность о таких попытках и помочь странам-членам развивать долгосрочную устойчивость. Важным примером сотрудничества в этом смысле является наше взаимодействие с Европейским Парламентом по защите основ нашей демократии в ходе Европейских выборов 2019 года», - акцентировал представитель ЕС.

Он напомнил, что в основе европейских усилий по борьбе с дезинформацией являются именно европейские ценности - свобода слова, плюрализм в СМИ, которые стали основой устойчивости демократического общества.

«Наш недавний Специальный доклад отразил сложную картину. Он исследует усилия по дезинформации и агрессивное навязывание нарративов со стороны различных международных участников, включая Россию и Китай, а также других, таких как режим в Сирии или правительство Ирана. Они пытаются изображать западные демократии как слабые, разделенные и не способные противостоять современным вызовам, одновременно представляя себя как наиболее эффективные и заботливые структуры», - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что дезинформация, особенно в условиях эпидемии, может нести прямую угрозу гражданам ЕС и даже убивать. Другое ее измерение может иметь сугубо материальное воздействие - достаточно вспомнить сожженное оборудование 5G в Нидерландах после распространения ложной информации об их влиянии на распространение коронавируса.

«Европейский Союз является международным игроком, и именно это является нашей добавленной стоимостью. Большинство из наших стран-членов, если брать их отдельно, не имеют никаких шансов в противостоянии с большими силами. Но нас не так просто разделить, пока наши страны-члены стоят вместе. Те, кто сейчас раздувают идею, что ЕС может поступиться своими интересами под давлением третьих стран, должны внимательно перечитать наш доклад по дезинформации. Они должны его прочитать, чтобы понять - мы среди немногих, кто может ссылаться на такие факты и обнародовать их», - отметил представитель ЕС.