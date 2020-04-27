Идея президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы создать государственную авиакомпанию с нуля. Об этом в интервью LIGA.net сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Речь о создании нового национального авиаперевозчика с нуля. Не национализация, не выкуп кого-то», - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас государство должно будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире.

«Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? Тем более, что мы будем детально понимать, что с ним происходит», - отметил Криклий.

Кроме того, он не исключил, что это возможность государственного заказа самолетов государственного предприятия «Антонов». По словам Криклия, самолеты «Ан» могут использоваться для внутренних рейсов.