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Криклий сообщил, когда возобновят работу общественного транспорта 50

Идея президента Украины Владимира Зеленского  заключается в том, чтобы создать государственную авиакомпанию с нуля. Об этом в интервью LIGA.net сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Речь о создании нового национального авиаперевозчика с нуля. Не национализация, не выкуп кого-то», - подчеркнул министр. 

По его словам, сейчас государство должно будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире. 

«Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? Тем более, что мы будем детально понимать, что с ним происходит», - отметил Криклий. 

Кроме того, он не исключил, что это возможность государственного заказа самолетов государственного предприятия «Антонов». По словам Криклия, самолеты «Ан» могут использоваться для внутренних рейсов.
ForUm

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