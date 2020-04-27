Идея президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы создать государственную авиакомпанию с нуля. Об этом в интервью LIGA.net сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Речь о создании нового национального авиаперевозчика с нуля. Не национализация, не выкуп кого-то», - подчеркнул министр.
По его словам, сейчас государство должно будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире.
«Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? Тем более, что мы будем детально понимать, что с ним происходит», - отметил Криклий.
Кроме того, он не исключил, что это возможность государственного заказа самолетов государственного предприятия «Антонов». По словам Криклия, самолеты «Ан» могут использоваться для внутренних рейсов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время