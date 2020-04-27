также в разделеОбщество
При ОП хотят создать совет ветеранов
Офис генпрокурора передает в суд дело Гандзюк 10
В оккупированном Крыму подтвердили уже 70 случаев COVID-19 8
Япония запретит въезд гражданам Украины и еще 13 стран 19
СБУ завершила досудебное расследование дела Гандзюк 45
Криклий сказал, когда могут открыть междугороднее сообщение 21
СБУ закрыла дело против ведущего «Россия-1», посещавшего Крым 15
Минфин ввел запрет на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским 11
Кабмин выделил 6 миллиардов на пособия по безработице 10
Дело Гандзюк: Левин отказывается сотрудничать со следствием 20
В горных районах Карпат высажено уже 3,5 миллиона деревьев 14
МАУ перевезла из Майами в Украину 259 человек 44
В Почаеве максимально усиливают карантин 70
Назван победитель 10 сезона «Голоса страны» 46
В Минздраве не исключают быстрый выход из карантина 40
Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели пытаются локализовать 2 ячейки 13
Обнародован список городов мира, из которых эвакуируют украинцев 47
В УПЦ МП отрицают, что все священники Киево-Печерской лавры заболели COVID-19 29

Девушку известного репера Kyivstoner Лилию Багирову подозревают в том, что она приумножила свое благосостояние оказанием эскорт услуг столичным политикам и бизнесменам.

Об этом в статье «Лиля Багирова: путь к «успеху» из эскорта к волонтёрству» в интернет-издании Новости Украины — From-UA написал журналист Богдан Науменко, передает «Взгляд».

Как пишет автор, еще до недавнего времени почти никто не знал и особо не интересовался девушкой певца Kyivstoner по имени Лиля Багирова. Но благодаря скандалу между этой с недавнего времени волонтёршей и нардепом Николаем Тищенко, жизнь Багировой оказалась для всех интересной и полной сюрпризов.

Науменко считает, что деньги на красивую жизнь блогерши, которой она так любит хвастаться в социальных сетях, Багирова заработала далеко не работой в пиар-компаниях.

«Красиво жить не запретишь, а Багирова считает, что это и не надо делать. Работа пиарщицы, наверно, приносит ей огромные доходы, если судить о том, как она живет и где отдыхает. Хотя есть мнение, что она раньше занималась «эскортом». Сейчас у нее ужеесть новая квартира, которая, к слову, появилась после начала активного «волонтерства», брендовые шмотки и машина», - пишет автор.

К такому мнению журналист пришел, расследуя истинные причини скандала между политиком и блогершей. Он отмечает, что в то время как Kyivstoner отстаивал в словесной дуэли честь своей подруги, другой известный и не бедный IT-предприниматель и основатель компании «Powercode LLC» Владислав Савченко «на новом мерседесе-«кубике» за 300 тысяч долларов катает ту самую Багирову на те самые пожары, и не только».

«Волей-неволей начинаешь задумываться, что у Лили настолько широкая душа, что она не только сама от любви к отдыху резко перебросилась на любовь к страдальцам, но и может «потянуть» двух кавалеров — официального, коим является Kyivstoner, и неофициального — Савченко. Возможно, это даже он от огромной любви к девушке и стал «инстаподписчиком», бросившим на карту для помощи в тушении пожара 167 тысяч?! А что, может себе это позволить», - пишет автор.

В своей статье Науменко также утверждает, что заказчиком шумихи вокруг Николая Тищенко является мэр Киева, которого на еще недавно никому неизвестную блогершу вывел ее еще один близкий человек – советник Кличко.

«Мэр Киева имеет очень умного советника, коим является экс-генпродюсер украинского ComedyClub Максим Бахматов, и очень любит «завтраки чемпиона», которые с большим удовольствием ему доставляет Владислав Савченко. В свою очередь, кроме связей с Кличко, Бахматова и Савченко объединяет дама, которая и стала героиней этой статьи. Лиля Багирова в давних дружеских отношениях с Бахматовым, чем она очень любит хвастаться в соцсетях. До карантина их часто видели вместе в ресторане «Квин», что на набережной. Причем он ее называл «мой цитрусик». Kyivstoner, получается, у нее лишь для раскрутки себя любимой в instagram, Савченко для «покатушек» по сгарищам, а еще этот, для души? Да уж, любвеобильная барышня», - резюмировал журналист.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

84
Теги