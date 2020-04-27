Специальный коммерческий самолет компании МАУ забрал 259 пассажиров из Майами в Киев, сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

«27 апреля из Майами вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс, организованный при содействии Посольства чтобы граждане могли вернуться домой из США», - говорится в сообщении.

Интересно, что именно этот рейс из Майами стал неким «первооткрывателем». Его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на Родину из разных уголков мира.

Этим спецрейсом из Майами домой также возвращается 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX.

Сейчас при содействии Посольства в Украину уже удалось вернуть около 1200 человек, которые находились в США, в частности, было осуществлено два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.