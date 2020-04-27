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Победителем 10 сезона шоу «Голос страны» стал 18-летний Роман Сасанчин.

Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.

Во время слепых прослушиваний во взрослом проекте Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu. К нему повернулись сразу все тренеры. Сасанчин выбрал команду Дана Балана, однако после этапа нокаутов его «украла» Тина Кароль.

Изначально зрители своими голосами определили победителей из команды каждого судьи, которые прошли во второй этап суперфинала.

В воскресном эфире Сасанчину удалось победить в первом туре с почти народной песней «Мамина черешня» (автор Николай Лукив). Парень обошел Анну Трубецкую, Даниэля Салема, Дарью Полоротову и Ольгу Мельник из команды Кароль.

Рома посвятил песню всем мамам мира, Тине Кароль и медикам, которые стоят на передовой в нелегкой борьбе Украины с коронавирусом.

Во второй этап прошли также Сергей Асафатов, Индира Едильбаева, Ерлан Баибазаров. Участники спели песни, с которыми они пришли на проект Голос країни 2020. Роман исполнил песню Алессандра Сафины Luna tu.
ForUm

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