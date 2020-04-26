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В случае массового заражения киевлян Свято-Успенская Киево-Печерская лавра готова принимать на своей территории больных коронавирусом.

Фото: Митрополит Павел / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православный вестник», об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел. 

«Церковью рассмотрен вопрос о том, чтобы наместники монастырей делали все возможное для нашей страны. Мы подготовили места, чтобы, не дай Бог, будет беда, в монастырях принимать больных – мы готовы к этому», - сказал он. 

Настоятель Лавры подчеркнул, что сегодня священники и врачи «находятся в одной зоне риска, и должны быть вместе, чтобы помогать друг другу». 

Братия лавры шьет и раздает маски, закупает защитные костюмы для медиков. Кроме того, на территории монастыря проживают иногородние медработники, которые из-за карантина не могут добираться на работу из дома.

«Святая лавра принимает записки, и молится обо всех. По просьбе президента мы переходим на онлайн-трансляции, которые проходят из Успенского и Трапезного соборов. Ежедневно в дальних и нижних пещерах служатся водосвятные молебны о том, чтобы Господь сберег весь народ Украины. Я не делю сегодня верующих на Украинскую Православную Церковь и на другие Церкви. Потому что мы сегодня должны быть все вместе, и вместе служить Богу». 

Настоятель Киево-Печерской лавры призвал верующих избегать паники, но соблюдать все медицинские и санитарные нормы.

«Не надо ничего бояться, все будет так, как должно быть. Но нам необходимо исполнять и медицинские постановления, ими нельзя пренебрегать. Давайте будем молиться и каждую минуту просить Господа, чтобы уберег детей, молодежь и людей старшего возраста. И это является примером нашей любви, нашего единства и нашего взаимопонимания», - сказал митрополит Павел.    
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