Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман проинформировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху о своем решении уйти в отставку.

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

Лицман попросил перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

В то же время 12-й канал израильского ТВ сообщил со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что его решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.

2 апреля у министра здравоохранения Израиля и его супруги был диагностирован COVID-19. Министр перенес заболевание без осложнений, находясь дома.

Напомним, Израиль частично снял карантин.