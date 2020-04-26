Соответствующее решение Кабмин принял 24 апреля, передает его пресс-служба.

В приложение добавили соответствующую функцию. Для получения услуги необходимо:

авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить онлайн-анкету, вопросы которой определять перечень необходимых документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки или аргументированный отказ.

«Дополнительная онлайн-услуга позволит упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина процедуру рассмотрения заявления изменят, а также добавят функцию для прямой коммуникации с менеджером Службы занятости.

В Кабмине говорят, что сейчас Служба занятости зарегистрировала в Украине более 426 тысяч безработных. С начала карантина (12 марта) их количество выросло на 120,8 тысячи.