также в разделеОбщество
Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы 6
При каких условиях возобновят работу киевское метро 12
Из Турции на пароме эвакуировали 90 украинцев 32
Коронавирус в Украине 26 апреля: за сутки - 492 новых случая 17
В ближайшие дни похолодает 101
Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали медицинские средства в семь больниц в разных областях Украины 62
ВСУ испытали ракету Ольха-М 24
Динамика коронавируса в Украине по областям 50
На Херсонщине три населенных пункта закрывают на карантин 21
Полиция задержала мэра Покрова за хищение 1,3 млн грн 20
Студентов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом 29
Более 100 больных COVID украинцев находятся на аппаратах ИВЛ 27
В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища 22
Украина установила два рекорда в борьбе с коронавирусом 71
В Украине более полутора тысяч инфицированных коронавирусом медиков 78
Ликвидация пожаров в Киевской и Житомирской областях еще продолжается 17
На Буковине карантин могут продлить до лета 26
Суды оштрафовали 105 украинцев за нарушение ограничений 20

Правительство разрешило украинцам оформлять выплаты пособия по безработице на онлайн-портале государственных услуг «Дія».

Соответствующее решение Кабмин принял 24 апреля, передает его пресс-служба.

В приложение добавили соответствующую функцию. Для получения услуги необходимо:

авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить онлайн-анкету, вопросы которой определять перечень необходимых документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки или аргументированный отказ.

«Дополнительная онлайн-услуга позволит упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина процедуру рассмотрения заявления изменят, а также добавят функцию для прямой коммуникации с менеджером Службы занятости.

В Кабмине говорят, что сейчас Служба занятости зарегистрировала в Украине более 426 тысяч безработных. С начала карантина (12 марта) их количество выросло на 120,8 тысячи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги