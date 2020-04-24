Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталием Федоривым, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава государства поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту.

Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

Указ о назначении Виталия Федорива главой Ивано-Франковской ОГА Глава государства подписал 24 апреля.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности «Экономика предприятия», (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности «Государственная служба» (магистр государственной службы ). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Ранее Ивано-Франковскую областную государственную администрацию возглавлял назначенный премьер-министром Денис Шмыгаль.