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В Ровенской области в Будераже местный активист Православной Церкви Украины бьет людей.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви» 20 апреля местный активист ПЦУ Григорий Янчак набросился на мужчину и избил его палкой. Очевидцы вызвали полицию, выехала группа реагирования и зафиксировала правонарушение, составила протокол. Ведется следствие.

Свидетели рассказывают, что потерпевшего, который не захотел называть своего имени, Григорий Янчак встретил с палкой в руках и начал расспрашивать, почему его жена на Пасху пошла в храм УПЦ. Не удовлетворившись ответом, он до крови избил мужчину палкой. Избитый имеет значительные проблемы со здоровьем, жители села рассказали, что он онкобольной.

Фото: «РІВНЕ. Голос Церкви»

Свои агрессивные действия правоохранителям Янчак объяснял тем, что проводит профилактику.

За последний год односельчане написали в полицию четыре заявления на Григория Янчака, который ранее принимал активное участие в захвате Покровского храма УПЦ в селе Будераж.
ForUm

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