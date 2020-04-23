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За время коронавирусного карантина Ровенская епархия Украинской Православной Церкви передала помощь медикам и медицинским учреждениям на сумму около 1 миллиона гривен.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне. Голос Церкви», об этом 22 апреля сказал епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии УПЦ.

«Почти во все медицинские учреждения, расположенные на территории Ровенской епархии УПЦ мы покупали антисептики. По нашим подсчетам, за время карантина мы потратили около миллиона гривен на помощь больницам. Это не только деньги епархии, приобщались к доброму делу и бизнесмены, и политики», - рассказал он.

В ответ на просьбу медиков, 22 апреля социальной отдел Ровенской епархии УПЦ передал стиральную машинку для городской больницы города Ровно, поскольку старая стиральная машина вышла из строя.

С начала карантина клирики Ровенской епархии передали в районные больницы области тысячи защитных масок. Индивидуальные средства защиты были приобретены и сшиты монахинями Городокского Свято-Николаевского женского монастыря, Дерманской Свято-Троицкой обители, шили маски из ткани и монахини в Белевском монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Правоохранителям и сотрудникам ГСЧС были переданы бесконтактные термометры.
ForUm

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