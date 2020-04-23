Пандемия коронавируса стала для православных новым испытанием веры и уроком христианского смирения.

Фото: Сумская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Сумской епархии, об этом заявил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в своем Пасхальном послании.

«В дни нынешней тревоги, смятения и скорби, когда все человечество ощутило бессилие перед невидимой стихией смертоносной болезни, весть о Воскресшем Спасителе дарит нам возможность ощутить, что Бог любит и оберегает человека, создавая условия для проявления его лучших качеств. Многочисленные примеры жертвенности, взаимной поддержки и солидарности перед лицом грозной стихии стали проявлением стремления людей согласовывать свою жизнь с Заповедями Божиими», - написал владыка.

По его словам, в сложный период пандемии православные столкнулись с новыми испытаниями веры и смирения.

«Опасность позволила нам сильнее ощутить милость Божественного благоволения, не оставляющего Своим попечением всех нас. Ограничения и неудобства, вызванные необходимостью препятствия распространению болезни, стали новым испытанием веры и уроком христианского смирения», - подчеркнул митрополит Евлогий.

Он призвал ценить все, что имеем и благодарить Господа, сохраняя оптимизм и радость.

«Научимся же ныне, имея малое - ценить большее, довольствуясь доступным - не унывать, но благодарить Бога, претерпевая тяготы – хранить бодрость и благодушие!», - отметил владыка.