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Президент Владимир Зеленский не понимает, для чего в стране существует 5 правоохранительных органов, и ожидает, что после перезагрузки системы их количество сократится.

Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрировал телеканал «Украина», передает Украинская правда.

«Это хаос. Правоохранительный хаос. Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму», - заявил Зеленский.

Он добавил, что если новый генпрокурор не покажет хорошего результата, то ему будут искать замену.

22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.
ForUm

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