также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях 7
Митрополит Агафангел напомнил, что жизнь каждого верующего должна быть свидетельством Истины 8
Голосеевский монастырь закрыт на карантин 7
Епископ УПЦ рассказал, что помогает побороть болезни и препятствия 6
В УПЦ опубликовали требования к монастырскому изолятору 8
На Сумщине в монастыре УПЦ произошел пожар 8
В УПЦ объяснили что делать, если у монахов диагностировали коронавирус 7
Александр Усик призвал не бояться и довериться Богу 37
Доступны тексты богослужений Светлой Среды для чтения верующими дома 31
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19 38
Почаевская лавра закрыта на карантин 27
Православные волонтеры на Пасху организовали праздничный завтрак для бездомных 33
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей 11
В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус 30
В УПЦ призвали верующих не унывать из-за закрытых храмов и помнить, что Бог не оставит 12
В Церкви рассказали, как верующим провести Светлую седмицу 18
В Одессе УПЦ передала медикам защитные костюмы, респираторы и перчатки 15
В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая 23

Верующих, которые находились в Свято-Успенской Святогорской лавре на Пасху, отправят под наблюдение правоохранителей.

Фото: Интерфакс

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты, сообщает «Интерфакс».

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала», - отметил он.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты.

«Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги