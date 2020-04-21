В течение последней недели в нескольких районах Житомирской области произошли масштабные пожары общей площадью более 7000 гектаров. Окружающей среде, государству и общинам нанесен огромный ущерб. Поэтому следователи полиции открыли ряд уголовных производств, сообщила пресс-служба облглавка.

Так, 13 апреля в результате пожара в с. Борятин Романовского района сгорели 27 помещений, из них 18 домов и в 2 из них проживали люди. Никто из местных жителей телесных повреждений не получил, однако сумма нанесенного ущерба, по приблизительным подсчетам, составляет более полумиллиона гривен. Одной из версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

В Народичском районе расследуются обстоятельства пожара, который возник 3 апреля вблизи райцентра и охватил территорию в почти 7000 гектаров леса (Народицкое, Базарское и Клещовское лесничества). Пожар удалось ликвидировать спасателям только 13 апреля. Событие квалифицировано по ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Вероятной причиной является поджог сухой растительности на берегу реки Уж вблизи Народичей.

16 апреля вблизи с. Новоселки Радомышльского района в Потеевском лесничестве произошел пожар, в результате которого уничтожено 2 гектара леса и 9 домов в названном населенном пункте. Предварительно установлено, что масштабное возгорание произошло из-за поджога сухой древесины в лесу. Досудебное расследование проводится по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

В этот же день масштабные лесные пожары возникли на территории 6 лесничеств Овручского района: Игнатпольского, Виступовицького, Ситовецького, Слободского, Пещаницкого и Гладковицкого. Их быстрому распространению способствовали погодные условия в виде засухи и интенсивных сильных порывов ветра.

Огонь распространился как в лесных массивах, так и на открытой территории. К тушению привлечены значительные ресурсы людей и техники. Полиция начала уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также 17-18 апреля работники ГосЧС локализовывали и ликвидировали пожары на территории Юрьевского, Комсомольского, Журжевицкого, Олевского, Тепеницкого и Поясковского лесничеств Олевского района. По собранной информации, причиной масштабного пожара стало возгорание сухой травы в Комсомольском лесничестве. Огонь быстро распространился из-за сильных порывов ветра. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

Кроме того, сейчас полицейские области усилили патрулирование на территории Овручского района, в том числе в зоне отчуждения, и осуществляют мониторинг ситуации относительно передвижения граждан и появления незнакомцев. Обеспечение правопорядка и предупреждения фактов краж - основная задача правоохранителей на действующих постах пропуска и контроля, а еще - помощь местным жителям в населенных пунктах, пострадавших от пожаров.