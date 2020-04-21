По информации столичной полиции, богослужения в Киеве во время Пасхальных праздников прошли без особых нарушений ограничительных правил, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Киевляне в основном прислушались к нашим призывам. И я им за это очень благодарен. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины, - подчеркнул Кличко. - Полицейские продолжают следить за правопорядком у культовых сооружений до завершения праздников. Так будет продолжаться всю неделю. Отмечу, что на этой неделе состоится снова дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры. Все служители лавры находятся под контролем. Территория закрыта на карантин», - сказал мэр Киева.

Он также напомнил, что власти столицы договорились с представителями конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. К тому времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен.

«Также удержать ситуацию нам помогло и ограничение въезда в столицу, который ввели на прошлой неделе. Мы призывали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев. А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков, людей отправляли домой с рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам », - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 42 человек, в том числе, у 4 медиков. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19.