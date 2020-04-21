По состоянию на 07:00 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток – 90 человек.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

Как сообщал ForUm, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.