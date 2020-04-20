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После недель строгого карантина, вызванного пандемией COVID-19, ряд европейских государств начинает ослаблять ограничительные мероприятия, которые касались общественной жизни и экономики.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на DW.

«Многие страны Европы с этого понедельника начинают ослабление ограничений, введенных ранее в связи с карантином – чтобы сдержать распространение коронавируса. А Всемирная организация здравоохранения взамен попросила правительства подготовиться к возможному новому росту заболеваемости», - говорится в сообщении.

Так, в частности, в Польше с понедельника открывают леса и парки, в Норвегии возобновляют работу детские сады (начальные школы откроют со следующей недели).

Однако не только в Европе начинают постепенно снимать ограничения: с 20 апреля подобную практику начинает претворять в жизнь правительство Индии (хотя карантин продлится там до 3 мая).

Как известно, согласно данным Европейского центра контроля над болезнями, всего в Европе уже зафиксировано более 1 миллиона случаев COVID-19 (из общего числа более, чем 2,4 млн, включая около 100 тысяч смертей.
ForUm

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