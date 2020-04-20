С сегодняшнего дня Украина начинает председательствовать на Форуме по сотрудничеству в области безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в комментарии, опубликованном украинским внешнеполитическим ведомством, относительно начала председательства Украины на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, передает УНИАН.

«20 апреля Украина принимает от Турции председательство на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Наше государство будет первым, которое будет председательствовать на Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса», - заявили в МИД.

В комментарии указывается, что украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере.

«Среди приоритетных вопросов рассмотрения пленарных заседаний - современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности)», - добавили в МИД.