В Украине 18-19 апреля состоялись праздничные пасхальные богослужения. Они проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Во время них публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые следили за соблюдением карантинных ограничений. Однако не обошлось без нарушений.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в целом по стране зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

«Участие в богослужениях приняли почти 130 тысяч граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в частности без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей», — рассказал Клименко.

По его словам, полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное дело. Остаток материалов изучают для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Ранее советник министра внутренних дел Юрий Тандит говорил, что в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы спецназначения.