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Количество подтвержденных случаев коронавируса в аннексированном Крыму возросло еще на два и составляет 61 человек. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Один из заболевших ехал в поезде Москва-Симферополь.

«Один заболевший является контактным по ранее подтвержденному случаю по семейному очагу. Второй выявлен при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора о пассажире с температурой в пути следования поезда Москва-Симферополь. Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», - написал в Facebook так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Таким образом на территории полуострова 61 человек заражен коронавирусом - 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

Напомним, в стране за последние сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что свидетельствует о снижении заболеваемости второй день подряд.
ForUm

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