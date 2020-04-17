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В четверг, 16 апреля, на девяти установленных постах на въездах в Киев

зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей и город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам», - сообщил Кличко.

Также он напомнил, что если на посту на въезде в Киев у человека обнаруживают температуру выше 37,5 градусов, - его отправляют на самоизоляцию. Если температура 38 и выше – вызывают скорую. Также медики могут сделать экспресс-тест на коронавирус.
ForUm

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