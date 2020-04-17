В Житомирской области 16 апреля возник ряд пожаров в экосистемах, сообщает ГосЧС.

Так, в 12:21 вблизи сел Рудня и Выступовичи на территории Виступовичского лесничества произошло возгорание сухой травы с последующим распространением на территорию и административное здание ООО «ПрикарпатЗападтранс». В 17:10 подразделениями ГосЧС пожар административного здания ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 17 апреля подразделения ГосЧС оказывают помощь работникам лесного хозяйства по тушению сухой травы и лесной подстилки. К тушению привлечены 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГосЧС 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

16 апреля в 16:56 вблизи села Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения села. В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов. В 19:00 пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива).

По состоянию на 7:00 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники.