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Власти Португалии продолжили общенациональный карантин. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что Португалия продолжила общенациональный карантин еще на 15 дней - до 2 мая. 

Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство Португалии также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.

Как сообщал ForUm, с 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Для прогулок будут открыты леса и парки.
ForUm

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