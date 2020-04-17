Власти Португалии продолжили общенациональный карантин. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Португалия продолжила общенациональный карантин еще на 15 дней - до 2 мая.

Премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что правительство Португалии также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.

Как сообщал ForUm, с 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Для прогулок будут открыты леса и парки.