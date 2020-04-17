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Власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333, пишет Интерфакс.

Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.

Китайское агентство Синьхуа со ссылкой на муниципальные власти приводит четыре причины, по которым данные были изменены:

- Система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;

- Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;

- Пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;

- Зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

Ранее в пятницу Госкомздрав КНР сообщил о 82 367 инфицированных и 3 342 случаях смерти.

В декабре прошлого года в 11-миллионном Ухане (провинция КНР Хубэй) началась вспышка пневмоний, которые, как выяснилось позднее, были вызваны неизвестным ранее типом коронавируса. Позднее вирус был официально назван SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание – COVID-19. Впоследствии коронавирусная инфекция распространилась в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию на фоне распространения COVID-19.

В Китае эпидемия почти завершилась: за истекшие стуки там было выявлено только 26 новых заражений коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа (восемь вернулись из РФ). Ни одного летального исхода, связанного с COVID-19, не зафиксировано.
ForUm

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