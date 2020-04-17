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На улицы столицы выехала спецтехника «Киевавтодора» из-за задымленности с городе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Друзья! Сейчас уже выехали спецмашина «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы», - написал Кличко в Facebook.

Кличко призвал горожан оставаться дома.
ForUm

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