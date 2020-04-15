В России ветеранские организации обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад 9 мая на время, когда нормализуется ситуация с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Подписи под обращением поставили руководители трех ветеранских организаций.

«Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда... парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех участников», - говорится в обращении.

В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде было запланировано участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц техники, на торжества были приглашены лидеры мировых держав, участие подтверждали главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.

Сначала российские власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести его без зрителей, писали «Открытые медиа». Позже источники предположили, что парад могут перенести на 24 июня.

В России по официальной информации всего зарегистрировано более 24 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели почти 2000 человек, 198 умерли.