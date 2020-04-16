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Все лица, причастные к организации массового нарушения карантина в Мариуполе, понесут законное наказание.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, комментируя скандальную ситуацию в городе, где около сотни граждан собрались возле супермаркета вопреки существующим санитарным нормам и ограничительным мерам.

«Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности – не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание», - подчеркнул Клименко.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия. Следователи полиции Донетчины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Видео с места происшествия телеканала «ТВ-7»  

Местное издание 0629 сообщает, что около 200 человек одновременно попытались войти в супермаркет. Многие находятся в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдает – все стоят очень близко друг к другу.

 
ForUm

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